MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
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MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYKOZ Riva yolunda kasksız tek teker üzerinde giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı.

BEYKOZ Riva yolunda  kasksız tek teker üzerinde  giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonuna yansıdı.Beykoz Rivayolu  Riva istikametine motosiklette  tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, tehlike oluşturdu. Araç trafiğinin olduğu anda bir süre bu şekilde ilerleyen motosikletli, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kasksız, metrelerce  tek teker üzerinde ilerleyen motosikletlinin tehlikeli hareketleri trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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