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Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da, yüzüstü yatıp, kasksız olarak motosiklet kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, yüzüstü yatıp, kasksız olarak motosiklet kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnegöl ilçesinde, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün tehlikeye aldırış etmediği anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bursa-Ankara yolunda çekilen görüntülerde; kasksız sürücünün, ana yolda seyir halindeyken, bir anda motosiklette yüzüstü yattığı görülüyor. Motosikleti bir süre bu halde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenlerin çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.


Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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