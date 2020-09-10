Motosikletlinin otomobildeki aileye saldırdığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosikletlinin otomobildeki aileye saldırdığı anlar kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında bir motosiklet sürücüsü, araçta küçük kızı olan bir sürücüyle tartıştı, ardından da otomobilin aynasını kırıp şoföre saldırdı.

10.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:52

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında bir motosiklet sürücüsü, araçta küçük kızı olan bir sürücüyle tartıştı, ardından da otomobilin aynasını kırıp şoföre saldırdı. Motosikletlinin saldırdığı anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali ve Selma Demir çifti, araçlarındaki küçük kızları Tuba ile seyir halindeydi. Sürücü Ali Demir sinyal vererek şerit değiştirmek istediği sırada olanlar oldu.

Kaza tehlikesinin ardından motosikletli otomobildeki aileye saldırdı

Otomobil sürücü son anda hızla gelen motosikletliyi fark ederek direksiyonu kırıp kazayı önledi. Kaza tehlikesinin atlatılmasının ardından motosiklet sürücü bir anda Demir ailesinin aracına yöneldi. Demir ailesine küfürler savuran motosikletli ve yanındaki kız arkadaşı otomobilin aynasına tekme atarak aileye saldırmaya çalıştı.

'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz' diyerek tehditler savurdu

Motosikletlinin saldırısı üzerine küçük kızının önünde saldırıya uğrayan Ali Demir aracından inerek motosikletliyle konuşmaya çalıştı. Bu sırada motosikletli, 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz' diyerek tehditler savurdu. Trafikteki araç sürücüleri polis ekiplerini arayarak yardım isterken, olaya müdahale etmeye çalıştı.

Motosikletli saldırgan polisin gözü önünde kaçtı

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ayırarak işlem yapmak istedi. tam bu sırada motosiklet sürücüsü ve kız arkadaşı motosiklete binerek olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Demir ailesi polis merkezine giderek olaya ilişkin suç duyurusunda bulunurken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Motosikletlinin otomobildeki aileye saldırdığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Meryem Uzerli Tayanç Ayaydın
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Gökhan Töre Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Motosikletlinin otomobildeki aileye saldırdığı anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 09:52:55. #1.14#
title