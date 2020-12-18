Motosikletlinin öldüğü trafik kazasında taksi şoförü tutuklandı
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Motosikletlinin öldüğü trafik kazasında taksi şoförü tutuklandı

18.12.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:47
Motosikletlinin öldüğü trafik kazasında taksi şoförü tutuklandı

KARTAL'da D-100 Karayolu üzerinde emniyet şeridindeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü Yunus Yıldırım'ın ölümü ile sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturmada taksi şoförü İsmail K., tutuklandı.

KARTAL'da D-100 Karayolu üzerinde emniyet şeridindeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü Yunus Yıldırım'ın ölümü ile sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturmada taksi şoförü İsmail K., tutuklandı. 

İfadesinde, Kartal Köprü'nü geçtikten sonra sapağı kaçırdığını, geri geri gitmeye çalıştığını ancak gözünün kesmediğini belirterek, "Arabayı birinci vitese taktığımda arkadan bir şey çarptı" dedi. 

Kartal D-100 Karayolu'nda dün emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkasından çarpan motosiklet sürücüsü Yunus Yıldırım'ın ölümüne neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan taksi şoförü İsmail K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İsmail K., savcılık sorgusunun ardından, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde 20 yıllık taksi şoförü olduğunu söyleyen İsmail K., kazanın, dün saat 14.00 sıralarında aldığı müşterileri Kartal Eğitim ve Araştırma götürdüğü sırada gerçekleştiğini söyledi. İsmail K., "Kartal Köprüsü'nü geçince sapağı kaçırdım. Emniyet şeridine aracı çektim. Daha önce aracım silkeleme yapmıştı. Bu nedenle emniyet şeridinde aracımı kontrol etmek istedim. Sonra geri geri gidebilir miyim diye arkama baktım, gözüm kesmedi. Arabayı birinci vitese taktığımda arkadan bir şey çarptı. Suçsuzum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. 

Mahkeme, İsmail K.'nın, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmakö suçundan tutuklanmasına karar verdi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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