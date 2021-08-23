Son dakika haberi: İSTANBUL ? MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAZA KAMERADA
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Son dakika haberi: İSTANBUL ? MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: FATİH Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında üzerinde sürücüyle birlikte 2 kişinin bulunduğu motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarptı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında üzerinde sürücüyle birlikte 2 kişinin bulunduğu motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile fırlayan motosikletteki yolculardan Muhammet Baha Bozkurt (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları da kameraya yansıdı.

Olay, 17 Ağustos Salı günü saat 16.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Öz'ün (20) kullandığı ve Muhammet Baha Bozkurt'un arkasında yolcu olarak bulunduğu 34 DUJ 267 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen İsmail Doğu'ya ait 34 DIS 364 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile otomobilin üzerinden fırlayan 2 genç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Otomobil sahibi İsmail Doğu ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosikletteki yolcu Muhammet Baha Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Öz'ün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan otomobil sahibi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

1 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, motosikletin hızlı bir şekilde sağ şeride yanaştığı ve otomobile çarptıktan sonra 2 gencin aracın üzerinden fırladığı anlar yansıdı.

Son dakika haberi: İSTANBUL ? MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: İSTANBUL ? MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: İSTANBUL ? MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: İSTANBUL ? MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: İSTANBUL ? MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: İSTANBUL ? MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAZA KAMERADA - Haberler
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