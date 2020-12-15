Motosikletlinin çarptığı adam "özür" bekliyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ayağı kırılan adam, kaçan motosiklet sürücüsünden "özür" bekliyor.

Düziçi ilçesinde 54 yaşındaki Bekir Kelle isimli vatandaş Refik Cesur Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletlinin çarpması sonucu yaralandı. Kelle, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Kelle'nin ayağının kırık olduğu tespit edilerek ameliyata alındı.

Bekir Kelle, çarpıp kaçan sürücünün kendisini o şekilde bırakmaması gerektiğini belirterek, "Ayağıma platin takıldı can bu kadar kıymetsiz mi? Bana çarpan kişiden en azından bir özür bekliyorum" dedi.

Kazaya sebep olan motosiklet sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak uzaklaşırken Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı