Motosikletlilerin Fındıklı Yaylası'ndaki kampı sona erdi
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Motosikletlilerin Fındıklı Yaylası'ndaki kampı sona erdi

Kastamonu'nun Araç ilçesi Fındıklı Yaylası'nda motosiklet tutkunlarının 4 gün süren kampı sona erdi.

Motosikletlilerin Fındıklı Yaylası'ndaki kampı sona erdi
05.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:44

Kastamonu'nun Araç ilçesi Fındıklı Yaylası'nda motosiklet tutkunlarının 4 gün süren kampı sona erdi.

Araç Belediyesi ev sahipliğinde Motosiklet Derneğinin talebi üzerine düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin pek çok ilinden 200'den fazla motosikletli katıldı.

37 Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa şehir dışından 300'ün üzerinde katılım olduğunu söyledi.

Kampa Ankara, Antalya, Kayseri, Konya, Samsun, Zonguldak ve Bartın'dan doğaseverlerin katıldığını belirten Peker, "Kastamonu'nun çok güzel bir doğasının olduğunu düşünüyoruz. Gelen herkes buradan mutlu ayrılıyor. Onların yüzünün gülmesi bizim amacımıza ulaştığımızı gösteriyor." dedi.

Gezginler Motosiklet Kulübü Başkanı Kamil Kırıştıoğlu ise kampın güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Kampa kulüp olarak 25 kişiyle katılım sağladıklarını anlatan Kırıştıoğlu, "Şehrin karmaşasından kurtulmak amacıyla buraya geldik. Kamp sayesinde çok güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

Motosiklet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Buyrukoğlu da Fındıklı Yaylası'nda sık sık kamp yaptığını anlattı.

Türkiye'nin pek çok ilinden motosiklet kulübünden katılım olduğunu kaydeden Buyrukoğlu, "Her şey çok güzel gitti. Altyapısı olan bir yer. Elektrik, su var. Yöreden halkın çok büyük desteğini aldık. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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