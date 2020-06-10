Motosikletlileri jandarmanın üzerine sürme anları kamerada RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan 3 motosikletli, kovalama sonucu yakalandı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan 3 motosikletli, kovalama sonucu yakalandı. Şüphelilerin motosikletlerini jandarmanın üzerine sürdüğü anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 7 Haziran'da, Çamlıhemşin ilçesi Behice köyünde meydana geldi. Ardeşen ilçesinden Çamlıhemşin yönüne giden plakasız motosikletlerin sürücülerine, kontrol noktasında jandarma ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, sürücüler, motosikletlerini jandarmanın üzerine sürerek kaçtı. Sürücülerden biri bu sırada jandarmaya el hareketi yaptı.

Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü şüphelilerden Y.E.Y.'nin kullandığı motosiklet, kovalamaca sırasında devrildi. Yaralanan Y.E.Y., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.Y. ile B.Y. de yapılan takiple yakalandı. Direnen şüpheliler, bir jandarma görevlisinin de yaralanmasına neden oldu.Gözaltına alınan şüphelilere, toplam 20 bin 250 TL idari para cezası kesildi, ayrıca haklarında 'taksirle yaralanma, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelilerin motosikletlerini jandarmanın üzerine sürdüğü anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA