Motosikletlilerden Yunus Polisleriyle Konvoylu Kutlama

Sivas'ta bir grup motosiklet kulübü üyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yunus polisleriyle konvoy oluşturup şehir turu attı.

Sivas Motosiklet Grubu ve Sivas Türk Riders Chopper Club üyesi yaklaşık 50 motosikletli ile Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında bir araya geldi.

İnönü Bulvarı'ndan kent meydanına kadar sirenler eşliğinde konvoy yapan polisler ve motosiklet kulübü üyeleri, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde şehir turunu sonlandırdı. Burada polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

Sivas Motosiklet Kulübü Başkanı Erhan Kaygusuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Polislerin günlerini kutlayan Kaygusuz, "Bizim için canla başla huzurumuzu, güvenliğimizi sağlamak amacıyla çalışan polislerimizi yalnız bırakmayarak, topluma bir mesaj vermek istedik. Biz motosikletçiler ve polisler kurallara uygun bir şekilde sürüş yapıyoruz. Halkımızın farkındalığını sağlamak için yunus polislerimiz bizleri kırmadı. Küçük bir sürüş düzenledik ve pasta keserek 174'üncü yıllarını kutladık." diye konuştu.

Yunus ekibinde görevli polis memuru Murat Kaya da etkinliği düzenleyen motosiklet kulübü üyelerine teşekkür ederek, "Sivas halkı için buradayız, herkesin huzuru hepimizin huzurudur. Sivas halkı için çalışıyoruz. Özellikle motosikletçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, hepsi donanımlı ve kurallara uygun geziyor. Diğer sürücülere de aynı tavsiyede bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise müze bahçesinde bir süre park edilen motosikletleri yakından inceledi.

Kaynak: AA