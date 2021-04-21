MOTOSİKLETLİLERDEN OTOYOLDA TEHLİKELİ HAREKETLER

İZMİR'deki Kuzey Ege Otoyolu'na giren 5 ayrı motosikletli, otoyolda plakalarını sakladıktan sonra gişelerden kaçak geçti, ters yöne girdi ve akrobatik hareketlerle hız sınırlarını aştı.

İZMİR'deki Kuzey Ege Otoyolu'na giren 5 ayrı motosikletli, otoyolda plakalarını sakladıktan sonra gişelerden kaçak geçti, ters yöne girdi ve akrobatik hareketlerle hız sınırlarını aştı. Aralarından birinin sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar, tepki topladı.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde O.K, A.F.K, B.V, T.D. ve A.V isimli motosikletliler, plakalarını kapattıktan sonra, Kuzey Ege Otoyolu'na giderek trafiği tehlikeye soktu. Çalışma yapıldığı için bir bölümü kapalı olan alana, yetkililerin uyarılarına rağmen giren 5 motosikletli, otoyol gişelerinden de kaçak olarak geçti. Ayrıca bir süre karşı şeride geçerek motosiklet kullanan motosikletliler, hız sınırının oldukça üzerine çıkıp akrobatik hareketlerle otoyolda tehlikeye sebep oldu. O.K. isimli motosikletli, o anları 28 Mart'ta sosyal medya hesabından paylaştı. Kas kamerasıyla çekildiği anlaşılan görüntüler, 2 hafta içinde yaklaşık 5 bin kez izlendi. Paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı