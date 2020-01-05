Motosikletlilerden doğu türkistan eylemi
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Motosikletlilerden doğu türkistan eylemi

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.

05.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:19

Haber-Kamera Murat KORKMAZ DHA Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.

Türkiye Motosiklet Platformu adına yapılan açıklamada, 'Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline ve dini vecibelerini yapmamaları yolunda baskıya maruz bırakılmaktadırlar. Her platformda yaşanan bu dramın duyurulması ve hatırlatılması gerekmektedir. Bizler, Doğu Türkistanlı, Uygur Türkü kardeşlerimizin yanındayız dedi. Türkistan Dernekleri açıklama yapan Yusuf Yusufoğlu da, Doğu Türkistanlıların Çin hükümetinin baskılarına maruz kaldıklarını vurguladı.

Sık sık sloganların atıldığı eylem açıklamaların ardından son buldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Motosikletlilerden doğu türkistan eylemi
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