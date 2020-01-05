Motosikletlilerden Doğu Türkistan eylemi
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Motosikletlilerden Doğu Türkistan eylemi

KADIKÖY Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.

05.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:30
Motosikletlilerden Doğu Türkistan eylemi
KADIKÖY  Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.

Türkiye Motosiklet Platformu adına yapılan açıklamada, "Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline ve dini vecibelerini yapmamaları yolunda baskıya maruz bırakılmaktadırlar. Her platformda yaşanan bu dramın duyurulması ve hatırlatılması gerekmektedir. Bizler, Doğu Türkistanlı, Uygur Türkü kardeşlerimizin yanındayız" denildi.

Türkistan Dernekleri açıklama yapan Yusuf Yusufoğlu da, Doğu Türkistanlıların Çin hükümetinin baskılarına maruz kaldıklarını vurguladı. Sık sık sloganların atıldığı eylem açıklamaların ardından son buldu.

 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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