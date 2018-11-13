Motosikletliden düşen el bombası kamerada

El bombasının bulunduğu anlarda yaşanan paniği anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletli şahıslardan düşen el bombası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sokak esnafından Abdulvahap Baturu, yaşanan paniği anlatarak, "Plastik bomba zannettim. Burada bombanın ne işi var, diye gittiğimde gerçek olduğunu gördüm" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi Şehit Hasan Cevahir Sokakta bulunan pimi çekilmemiş el bombasının düştüğü anların görüntüsü sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. El bombasının seyir halinde bulunan ve üstünde iki kişinin bulunduğu motosikletten düştüğü görülen görüntülerde, yoldan geçenlerin ise düşenin ne olduğunu anlamak için dikkatlice o yöne bakmaları da yer aldı.

Sokakta esnaflık yapan Abdulvahap Baturu ise, yaşanan paniği anlattı. Baturu, "Önce plastik bomba olduğunu zannettim. Sonra yanına gittim, paspasla iteledim. Gerçek bomba olduğunu anladım. Bomba var diye herkes kaçıştı. Polisi aradık, ekipler geldi. Güvenlik tedbirleri alındı. Sonra uzmanlar geldi aldı götürdü" diye konuştu.

Öte yandan polis, motosikletin ve bombanın sahibine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.