Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri iş başı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri iş başı yaptı - Haberler
Motosiklet, Güncel, Haber

Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri iş başı yaptı

Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri iş başı yaptıTÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) üyesi motosikletli bin kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ülke genelindeki Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karışlamak için çalışmaya başladı.

24.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:30
Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri iş başı yaptı

Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri iş başı yaptı

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) üyesi motosikletli bin kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ülke genelindeki Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karışlamak için çalışmaya başladı.

TMF, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İçişleri Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na yardımcı olmak için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu. TMF'nin belirlediği bin kişilik motosiklet grubu, başvurunun onaylamasının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı.

BAŞKENT EKİBİ 136 KİŞİ60 motosiklet, 136 kişiden oluşan ekip de bugün Başkent'te göreve başladı.  Başkent ekibi, Çankaya Kaymakamlığı önünde bir araya geldi. Motosikletli 136 kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ilaç, ekmek ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçları götürdü. Motosikletli ekipler, Vefa Sosyal Destek Hattı'nı arayarak ilaç talebini ileten bir kadına da ilaç ulaştırdı. Hasta olduğunu belirten kadın, ekiplere bu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.'GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUM'Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, TMF ile bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Onlar Vefa Sosyal Destek Grupları'na yardım etmek istedi. Bu istekleri de onaylandı. Şimdi de 60'a yakın motosikletli grupla, ilaç, hijyen malzemesi ve ekmek gibi ürünlerle vatandaşlarımıza destek götürme gayreti içerisindeyiz. Bu davranışın diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olacağını düşünüyorum. Biz bu destekten dolayı çok mutluyuz. Bu koronavirüsten dolayı kötü günlerden geçiyoruz; ama eğer bu salgının bir artısını sayacaksak o da toplumsal duyarlılığın bu şekilde artmasıdır. Güzel günler göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.'KAMPANYAYA SAATLER İÇİNDE 3 BİN BAŞVURU GELDİ'TMF Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör ise "Federasyon başkanımızla konuşurken, Vefa Sosyal Destek Grubuna yardım etme kararı aldık. Sonra 'Bin motosikletli gönüllü' kampanyası başlattık. Bu kampanyaya saatler içerisinde 3 bin kişi başvuruda bulundu. Biz de sevinerek İçişleri Bakanlığı'na müracaatta bulunduk. Onlar da konuya sıcak baktı. Verdiğimiz listeler il valiliklerine gönderildi. Bugün de onayın geldiğini öğrendik ve buraya geldik. Bu kampanyaya destek olan yaklaşık bin arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü: - Çankaya Kaymakamı Buhara ile röp.TMF Eğitim Kurulu Başkanı Gündör ile röp.Vatandaşla röp.Motosikletlerden görüntülerMotosikletlerin çıkışları Genel detay 

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA,


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Kibariye Aslı Enver Halil Sezai Hande Yener
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri iş başı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:40:19. #1.15#
title