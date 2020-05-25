Motosikletli Vefa Sosyal Destek ekibinden evdeki çocuklara bayram hediyesi
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Motosikletli Vefa Sosyal Destek ekibinden evdeki çocuklara bayram hediyesi

Motosikletli Vefa Sosyal Destek ekibinden evdeki çocuklara bayram hediyesi Korona virüs tedbirleri çerçevesinde bu yıl Ramazan Bayramı'nı evde kutlayan çocuklara, Mamak Kaymakamlığı ve Motosiklet Derneği iş birliğinde şeker ve oyuncak dağıtıldı.

25.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:51

Motosikletli Vefa Sosyal Destek ekibinden evdeki çocuklara bayram hediyesi

ANKARA - Korona virüs tedbirleri çerçevesinde bu yıl Ramazan Bayramı'nı evde kutlayan çocuklara, Mamak Kaymakamlığı ve Motosiklet Derneği iş birliğinde şeker ve oyuncak dağıtıldı.

Mamak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekibi bünyesinde gönüllü olarak hizmet veren 55 motosikletli, belirlenen adreslerde binlerce çocuğa hediye ve şeker dağıttı. "Sen evden çıkma şekerin motorumda" sloganıyla yapılan etkinlikte, bu yıl bayramda şeker toplamaya çıkamayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Düzenlenen etkinlik öncesinde konuşan Mamak Kaymakamı Ziya Polat, korona virüs tedbirleri çerçevesinde bu yıl bayramda sarılamadıklarını belirterek, "Gönülden birlikteliğimiz, bu devlete bu millete karşı olan sevgimiz her daim devam ediyor. Motosiklet Derneği ile çok güzel bir proje yapıyoruz. Bugün 'şekerin motorum da' sloganıyla bayram günü çocuklarımızı ziyaret edip, onlara çeşitli hediyeler vereceğiz. Bu projeye destek veren tüm motorcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha sağlıklı daha mutlu günlerde inşallah tekrar bayramlaşmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Motosiklet Derneği Başkanı Halil Efe ise dışarı çıkamayan çocuklara 55 motosikletli olarak cadde cadde, sokak sokak dolaşıp şeker ve oyuncak dağıtımı yaptıklarını bildirerek, "Bu projeyi Mamak Kaymakamlığı ile beraber gerçekleştiriyoruz. Tüm yardım ve desteklerinden dolayı Mamak Kaymakamlığına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Motosikletli Vefa Sosyal Destek ekibinden evdeki çocuklara bayram hediyesi

Kaynak: İHA

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