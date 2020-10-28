Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde

28.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:04
Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde

Samsun Emniyet Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği vatandaşa daha iyi hizmet sunmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Yapılan yer değişikliği ile amirliğin daha ulaşabilir, rahat, ferah ve modern bir ortama kavuşması amaçlandı.

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal yeni yerin ilk ziyaretçilerinden oldu. Personeli yeni yerinde denetleyerek faaliyet ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Görevlerinde başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş Meral Akşener Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Aslı Enver Işın Karaca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Podolski Okan Buruk Yücel İldiz Cüneyt Çakır Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 01:04:01. #1.14#
title