Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı

Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile çarpışan motorize trafik timlerinde görevli polis memuru yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile çarpışan motorize trafik timlerinde görevli polis memuru yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesinde Necmettin Erbakan ile Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru B.A.'nın kullandığı 54 A 5463 plakalı motosiklet ile Y.G. kontrolündeki 34 VK 2855 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şahin ekiplerinde görevli polis memuru B.A. motosikletten düşerek yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Benzin istasyonunda otomobil alev topuna döndü, sürücü kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
Benzin istasyonunda otomobil alev topuna döndü, sürücü kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Dakikalarca kopan parmağı aradılar
Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Dakikalarca kopan parmağı aradılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Seda Sayan Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Enes Ünal Yiğit Şardan Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 16:42:39. #1.13#

title