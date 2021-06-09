Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile çarpışan motorize trafik timlerinde görevli polis memuru yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile çarpışan motorize trafik timlerinde görevli polis memuru yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesinde Necmettin Erbakan ile Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru B.A.'nın kullandığı 54 A 5463 plakalı motosiklet ile Y.G. kontrolündeki 34 VK 2855 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şahin ekiplerinde görevli polis memuru B.A. motosikletten düşerek yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı