Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik polisinin otomobil ile çarpışması sonucu 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

04.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:49

Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik polisinin otomobil ile çarpışması sonucu 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Duran Ç. idaresindeki 55 A 8774 plakalı motosikletle, Kavakdibi mevkisindeki kavşaktan dönmek için önüne aniden çıktığı iddia edilen Ahmet M. idaresindeki 07 CBN 02 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru Duran Ç., otomobil sürücüsü Ahmet M. ile araçta bulunan Emine M. ve Hamide D. yaralandı.

Yaralılar, 112 acil ekiplerinde olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen de olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı. Kazada yaralanan polis memurunun Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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