Motosikletli sürücünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Motosikletli sürücünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

09.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:01
Motosikletli sürücünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Motosikletli sürücünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKONYA'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih Kara'nın (24) hayatını kaybetti.

Motosikletli sürücünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih Kara'nın (24) hayatını kaybetti. Kaza da anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. 

Kaza, geçen pazar günü saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Abacılar Sokakta meydana geldi.  Mehmet Fatih Kara'nın kullandığı motosiklet, tali yoldan önüne çıkan Temel Peker'in kullandığı otomobile çarptı.  Başında kask bulunan Kara, çarpmanın şiddetiyle motosikletin fırlayıp yere savrulup sürüklendi. Yaralanan Kara, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Peker de tutuklandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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