Motosikletli sürücülerin tehlikeli muhabbeti kamerada
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Motosikletli sürücülerin tehlikeli muhabbeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de seyir halindeyken yan yana gelerek trafikte muhabbet eden iki kasksız motosikletli kazaya davetiye çıkardı.

Kırıkkale'de seyir halindeyken yan yana gelerek trafikte muhabbet eden iki kasksız motosikletli kazaya davetiye çıkardı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda kasksız motosiklet kullanan iki sürücü, trafikte tehlike saçtı. Kimliği belirsiz iki motosikletli seyir halindeyken yan yana gelerek muhabbet etti. Bir süre sonra motosikletlilerden bir tanesi zaman zaman hızını artırarak kazaya davetiye çıkardı.

Motosikletlerden bir tanesinin ön ve arka farlarının da yanmaması dikkatlerden kaçmadı. Tehlikeli hareketlerle araçların önünden geçip kavşaktan dönüş yaptı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

(Hasan Ay/İHA)

Motosikletli sürücülerin tehlikeli muhabbeti kamerada
Motosikletli sürücülerin tehlikeli muhabbeti kamerada
Motosikletli sürücülerin tehlikeli muhabbeti kamerada
Motosikletli sürücülerin tehlikeli muhabbeti kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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