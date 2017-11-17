Motosikletli sürücü önüne çıkan bebek arabasına böyle çarptı

Kaza anı sürücünün kaskına taktığı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi



KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan annesinin ittiği bebek arabasına çarptı. Çarpma anı motosiklet sürücüsünün kaskına taktığı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Gebze'de seyir halinde olan bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan annesinin ittiği bebek arabasını fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düştü. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen bebek ve annesinin yanına koşarak yardım etti. Bu esnada yaşananları izleyen motor sürücüsü uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadı. Daha sonra sürücü kadın ve çocuğunun yanına giderek durumlarını sordu. Yerdeki yağdan dolayı duramadığını söyleyen sürücü, kadından özür diledi. Kadın ise kendisinin de hatalı olduğunu, yola bakmadan çıktığını ifade etti. Yaşanan kaza sonrasında korkan bebek annesine sıkı sıkı sarıldı.