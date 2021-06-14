Motosikletli seri kapkaçcı yakayı ele verdi

Gaziantep'te motosikletiyle çeşitli tarihlerde 7 farklı kapkaç olayını gerçekleştirerek vatandaşların cep telefonlarını ve ziynet eşyalarını çalan seri kapkaçcı polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te motosikletiyle çeşitli tarihlerde 7 farklı kapkaç olayını gerçekleştirerek vatandaşların cep telefonlarını ve ziynet eşyalarını çalan seri kapkaçcı polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Seri kapkaç anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü' ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen motosikletli 7 ayrı seri kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelenerek yapılan çalışmalar neticesinde motosikletle 7 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs tespit edildi. Seri kapkaçcının kapkaç anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle kurbanlarına yanaşan şüpheli şahısın, vatandaşlar telefonla konuştuğu esnada telefonları çalarak hızla uzaklaşma anları yer aldı.

Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı