- Motosikletli polisten İlayda'ya pastalı doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Motosikletli polisten İlayda'ya pastalı doğum günü sürprizi

- Motosikletli polisten İlayda'ya pastalı doğum günü sürprizi Aydın'ın Efeler ilçesinde, motosikletli yunus ekibi, korona virüs kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 13 yaşındaki İlayda'ya pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

29.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:10

- Motosikletli polisten İlayda'ya pastalı doğum günü sürprizi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, motosikletli yunus ekibi, korona virüs kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 13 yaşındaki İlayda'ya pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1636 Sokakta yaşayan İlayda Baykara, bugün 13 yaşına bastı. Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan İlayda'nın babası Yusuf Baykara, kızı polisleri çok sevdiği için Efeler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak destek istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir motosikletli yunus ekibi, aldıkları yaş pasta ile küçük kıza sürpriz yaptı.

Ailenin yaşadığı adrese gelen polis memuru, hiçbir şeyden haberi olmayan İlayda'yı yanına çağırdı. Yaklaştığında polis memurunun kabinden çıkardığı yaş pastayı gören İlayda, heyecanını gizleyemedi. Pastanın üstünde yanan mumu üfleyen İlayda, yapılan sürpriz nedeniyle en anlamlı doğum günlerinden birisini yaşadı.

Kendisine yapılan sürpriz için babası ve motosikletli yunus ekibine teşekkür eden İlayda Baykara, "Bugün benim doğum günümdü. Koranadan dolayı dışarı çıkamadığım ve onları sevdiğim için polisleri aradım. Sağ olsun polis amca pasta getirerek doğum günümü kutladı. Çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim. İnşallah virüs gider ve bende arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynarım" dedi.

- Motosikletli polisten İlayda'ya pastalı doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Haber
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akbağ Gülçin Ergül Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Mete Gazoz Nihat Özdemir Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: - Motosikletli polisten İlayda'ya pastalı doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:11:07. #1.15#
title