Motosikletli Ölümden Böyle Döndü

İstanbul E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, aniden duran trafikte frene basınca kontrolünü kaybederek motosikletliye çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, motosikletli ise ölümden döndü. Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir genç, motosikletliyle seyir ettiği esnada karayolundaki trafik bir anda durdu. Trafiğin aniden yavaşladığını geç fark eden otomobil sürücüsü ise frene bastı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şerit değiştirdi. Orta şeride giren otomobil motosiklete çarptı. Olayda kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

"AZ KALSIN BENİ ÖLDÜRÜYORDUN" Kaza sonrası motosikletlini emniyet şeridine park ederek duran trafikte otomobile doğru yürüyen genç, sürücüye "Az kalsın beni öldürüyordun" diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise önündeki aracın bir anda durdurduğunu söyleyerek kendini savundu. Taraflar, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

(Doğan Can CCesur/İHA)