Motosikletli narkotik polisinden 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü' turu

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin motosikletli ekipleri, Harley Davidson Ankara Kulübü üyesi motosikletçilerle '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında tur attı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin motosikletli ekipleri, Harley Davidson Ankara Kulübü üyesi motosikletçilerle '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında tur attı.

Başkent sokaklarında uyuşturucu ile mücadelede görev yapan motosikletli narkotik ekipleri, motosiklet kulubü üyeleriyle alışveriş merkezi önünde bir araya geldi. Polisler, motosiklet tutkunları ile birlikte Başkent sokaklarında tur atarak, 'Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ne dikkat çekip, uyuşturucu kullanımına karşı farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yaklaşık 50 motosikletin bulunduğu konvoya vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Ankara Kalesi'nde sona eren etkinliğe ilişkin kulüp üyelerinden Alper Ok, açıklama yaptı. Ok, "'Geleceğimiz için ele ele, uyuma harekete geç' sloganı ile hareket ederek, emniyetimiz ile bir araya geldik. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına hayır?' diyoruz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı farkındayız ve farklılık yaratmak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bağımlılıkla mücadele konusuna emniyetimiz ile el ele vererek dikkat çekmek istiyoruz. Unutmayınız ki çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların yanında olalım, onlara sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı