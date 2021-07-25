Motosikletli magandalar kadın ve çocukları korkuttu
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Motosikletli magandalar kadın ve çocukları korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da motosiklet ile giden iki kişi rastgele tabancayla ateş açınca çevredeki kadın ve çocukların kaçması anbean görüntülendi.

Adana'da motosiklet ile giden iki kişi rastgele tabancayla ateş açınca çevredeki kadın ve çocukların kaçması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile Çukurova Caddesi'nde hızla ilerleyen iki kişiden arka tarafta oturan şahıs elindeki tabanca ile çocukların ve kadınların olduğu yöne doğru rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu çocuklar ve kadınlar korkup kaçmaya başladı. Bu anlarda bir kadının evinde iki çocuğuyla korkması da anbean görüntülendi. Vatandaşlar iki magandadan şikayetçi olurken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletli magandalar kadın ve çocukları korkuttu
Motosikletli magandalar kadın ve çocukları korkuttu
Motosikletli magandalar kadın ve çocukları korkuttu
Motosikletli magandalar kadın ve çocukları korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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