Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
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Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada Kuryeye çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı Cihangir'de sipariş yetiştirmek üzere seyreden motosikletli kuryeye, sokak arasında süratli bir şekilde giden kapalı kasa minibüs çarptı.

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Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

Kuryeye çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı

İSTANBUL - Cihangir'de sipariş yetiştirmek üzere seyreden motosikletli kuryeye, sokak arasında süratli bir şekilde giden kapalı kasa minibüs çarptı. Olay anı kameralara yansırken, frene bile basmadan kaçan sürücü kayıplara karıştı. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili konuşan kurye Hüseyin Kıraslan, "Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Biraz hızlı gitmiş olsam, beni paramparça ederdi, ölebilirdim" dedi.

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ay önce bir firmada kuryelik yapmaya başlayan 23 yaşındaki Hüseyin Kıraslan, siparişi aldıktan götürmek üzere yola koyuldu. Genç kurye sokak üzerinde normal hızda seyrettiği esnada sağındaki sokakta kapalı kasa minibüsün sürücüsü süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Sokağın başına gelen Kıraslan'a o esnada süratli şekilde giden minibüs çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Kıraslan ise bacağından hafif şekilde yaralandı.

Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

Çarpan sürücü ise frene bile basmadan olay yerinden aynı hızla kaçtı. Korku dolu anların yaşandığı kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli kurye sokağın başına geliyor. O esnada süratli şekilde seyreden minibüs sürücüsü kuryeye çarpıyor. Ardından sürücü frene bile basmadan karşı sokağa girerek kaçıyor. Motosikleti paramparça olan kurye ise koltuktan iniyor ve minibüsün arkasından bakıyor.

"Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Kıraslan, "Siparişe gidiyordum, sakin şekilde yola girdim. Bir baktım bir sürücü çok hızlı bir şekilde geldi. Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Biraz hızlı gitmiş olsam, beni paramparça ederdi, ölebilirdim. Motosiklet kullanılamaz hale geldi, psikolojik olarak da sıkıntı yaşıyorum. Ayağım kötü oldu, 4-5 gündür zor üstüne basıyorum. Yaralar ve morluklar var. Şikayetçi oldum, bu şekilde araç kullanmaması lazım. Öfkeyle araç kullanılmaz" dedi.

Öte yandan olayın ardından önce hastaneye giden Hüseyin Kıraslan, rapor almasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Son dakika! Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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