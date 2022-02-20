MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de motosikletli kurye, sola yanaşan otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçtimiz günlerde Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Motosikletli kurye sola yanaşan otomobile çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölenin ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, sola doğru yanaşan otomobili fark edemeyen motosiklet sürücüsü, arabaya çarpıyor. Otomobilin önüne düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuluyor.