Motosikletli kuryenin 8 yaşındaki kıza çarptığı an kamerada
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Motosikletli kuryenin 8 yaşındaki kıza çarptığı an kamerada

Motosikletli kuryenin 8 yaşındaki kıza çarptığı an kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de moto kuryenin bir anda yola çıkan 8 yaşındaki kıza çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de moto kuryenin bir anda yola çıkan 8 yaşındaki kıza çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, küçük kız kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Ovacık Mahallesi'ndeki İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.C.'nin (21) kullandığı 06 FH 4860 plakalı motosiklet, bir anda yola çıkan 8 yaşındaki Tusem K.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşlar da 8 yaşındaki kızı hemen yerden kaldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.F.C., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 8 yaşındaki Tusem ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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