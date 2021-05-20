Motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmalayan 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmalayan 2 şüpheli yakalandı

Motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmalayan 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmaladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmaladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli yemek kuryelerinin darbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmaladığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Feyza Aktan Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosikletli kuryeleri darbederek siparişlerini yağmalayan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 19:00:56. #1.13#

title