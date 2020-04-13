Motosikletli kuryelere akaryakıt istasyonunda saldırı kınandı
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Karşıyaka, İzmir, Güncel

Motosikletli kuryelere akaryakıt istasyonunda saldırı kınandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir grup motosikletli kurye sokağa çıkma yasağının başlamasına 15 dakika kala yakıt almak istedikleri akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından çıkan arbedede darp edildi.

13.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:58
Motosikletli kuryelere akaryakıt istasyonunda saldırı kınandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir grup motosikletli kurye sokağa çıkma yasağının başlamasına 15 dakika kala yakıt almak istedikleri akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından çıkan arbedede darp edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, İzmir, Karşıyaka, Buca ve Alsancak Motorlu Kuryeler Dernekleri'nin üyeleri bir araya gelip, saldırıyı kınayıp, 'Kuryeler yalnız değildir' mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla geçen 10 Nisan Cuma günü aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının başlamasına 15 dakika kala bir grup motosikletli kurye, Karşıyaka ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Ancak, akaryakıt istasyonu çalışanları iddiaya göre, motokuryelere yakıt vermek istemedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye döndü. Akaryakıt istasyonunun 3 çalışanı tarafından darp edildiklerini ileri süren motosikletli kuryelerin bağlı olarak çalıştığı online sipariş firması, olayın ardından polise şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma sürerken İzmir Motorlu Kuryeler Derneği, Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği, Alsancak Motorlu Kuryeler Derneği ve Buca Motorlu Kuryeler Derneği üyeleri yaşanan olayı basın açıklamasıyla kınadı. Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği önündeki açıklamada motosikletli kuryelere yönelik bir daha bu gibi saldırıların olmamasını dilediğinde bulunulup, sosyal medya hesaplarından 'Kuryeler yalnız değildir' yazılı paylaşımlarda bulunuldu.'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Motokuryelere yapılan saldırının bir daha gerçekleşmemesi dilediğini aktaran İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, "Olayın takipçisi olacağız. Bu konunun kesinlikle arkasında duracağız. Motokurye arkadaşlarımızı sahipsiz görmesinler. Bu şekilde davranılmasını istemiyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan kötü muameleleri motokuryelere de yapıyorlar. Bu ilk defa olmadı daha önce de arkadaşlarımız darp edildi. Bundan sonra yaşanmamasını diliyoruz" dedi.'CANIMIZI TEHLİKEYE ATARAK VATANDAŞLARIMIZA HİZMET EDİYORUZ'Vatandaşların motokuryelere karşı daha saygılı olmasını beklediklerini belirten Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Bizler koronavirüs sürecinde bir sürü mağduriyet yaşadık. Bazı müşteriler tarafından kuryelere yönelik, saygısız bir şekilde virüslü muamelesi yapılıyor. Biz canımızı tehlikeye atarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Onlar dışarıya çıkamazken biz onların un, yağ gibi tüm temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. O nedenle bizlere de saygı duyulmasını istiyoruz. Bu salgın sürecinde çalışan ve risk altında olan meslek grupları arasında sağlık çalışanları ve emniyet güçlerinden sonra biz geliyoruz. Her zaman ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayız. Arkadaşlarımıza yapılan haince bir saldırıydı. Bir daha bu tarz olayların yaşanmamasını ve vatandaşların bize karşı daha saygılı olmasını bekliyoruz. 'Kuryeler yalnız değildir' diyoruz" diye konuştu.'KASKIMI ÇIKARIP BAŞIMA TEKME ATTILAR'

Saldırıya uğrayan motosikletli kuryelerden Yağız Akan ise, "Arkadaşlarımla beraber yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittik. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 15 dakika kala yakıt vermeyi kesmişlerdi. Sokağa çıkma yasağında kuryeler olarak çalışacağımızı bildiğimiz için motosikletlerimizin depolarını doldurmaya çalışıyorduk. Ancak bize yakıt vermediler. Tartışma çıktı, küfrettiler. Arkadaşlarımı ayırmaya çalıştım. Motorumuza binip gitmek üzereyken tanımadığımız 3 kişi bize saldırdı. İlk darp edilen kişi bendim. Kavgaya gerek olmadığını söyledim ancak yumruk atmaya başladılar. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Daha sonra 3 kişi beni yere yatırdı. Kaskımı çıkarıp başıma tekme attılar. Ağzımdan kan gelmeye başlayınca diğer arkadaşlarıma saldırdılar. Binip, gitmeye çalışırken bizi motordan indirip tekrar saldırmaya başladı. Belli bir kurumu temsil ediyoruz. Kendimizin ve ailemizin hayatını risk altına alıyoruz. Karşılığı tekme, tokat olmamalı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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