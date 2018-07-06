Motosikletli Kuryeler "İdam" İstedi

Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, çocuklara istismarda bulunan suçlulara idam cezası verilmesini istedi.

Kurtuluş çok katlı otoparkı karşısında sabah saatlerinde toplanan Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi onlarca motosiklet sürücüsü, çocuklara yönelik cinsel istismarları protesto etti.

Türk Bayrakları ile süsledikleri motosikletlerinin üzerine son dönemde kaybolduktan sonra cesetleri bulunan Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını yapıştıran motosiklet sürücüleri, kollarına da siyah kurdele bağladı.

Kısa bir şehir turu yapan motosikletli sürücülerin etkinliğine trafikteki diğer sürücülerin de destek verdiği görüldü.

Anıtpark'ta toplanan sürücüler adına basın açıklamasını okuyan Sinan Ölçü, asla kan dökme yanlısı olmadıklarını belirterek, "Söz konusu vatan, namus, gözlerinden akan bir damla yaşa bile canımızı vereceğimiz, kokusuna bile dayanamadığımız evlatlarımız ise o zaman cihanın bile şah damarını keseriz." dedi.

Açıklamasında yetkililere de seslenen Ölçü, çocuk istismarını işleyen suçlulara verilen cezaların "yürekleri söndürmediği"ni savunarak, bu kişilerin "idam" ile cezalandırılmasını istedi.