MOTOSİKLETLİ KURYEDEN TEHLİKEYE DAVETİYE

3 bağlantı yolunda seyir halindeki motosikletli kurye, trafikte yaptığı hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

BAYRAMPAŞA O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki motosikletli kurye, trafikte yaptığı hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir ayağını motosikletin gidon kısmına koyan kurye, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüler geçen pazartesi günü, D-100 Karayolu ile TEM otoyolunu bağlayan O-3 bağlantı yolunda çekildi. Görüntülerde kurye, 34 CVM 649 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken bir ayağını motosikletin gidon kısmına koyuyor. Motosikleti de tek elle kullanan kurye, sipariş kutusuna yaslanıyor.

Kendisini cep telefonu kamerası ile kaydeden ve uyarmak için durduran vatandaşlara tepki gösteren kurye, yoluna devam etti

Görüntü dökümü: ----------------------------Tek el ile ve ayağı gidonda motosiklet kullanan kurye, cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı