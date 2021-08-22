Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı
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Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletli kuryenin yayaya çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

- Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletli kuryenin yayaya çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokakta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye Y.K. idaresindeki 39 AAS 554 plakalı motosiklet, yolda yürüyen R.K.'ya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü ve yaya yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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