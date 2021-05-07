ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI
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ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, yemek siparişi götüren motosikletli kurye Muhammet Bedirhan Tik (18), park halindeki otobüse arkadan çarparak yaralandı.

ANTALYA'da, yemek siparişi götüren motosikletli kurye Muhammet Bedirhan Tik (18), park halindeki otobüse arkadan çarparak yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sularında, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Muhammet Bedirhan Tik, sipariş üzerine 07 AHA 249 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Tik, henüz belirlenemeyen nedenle Konyaaltı Belediyesi'ne ait 07 FAM 55 plakalı park halindeki otobüse arkadan çarptı. Tik yola savrulurken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammet Bedirhan Tik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tik'in hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI
ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI
ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI
ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI
ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI
ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI
ANTALYA MOTOSİKLETLİ KURYE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPIP YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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