MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLÜMÜNDE "KATİL BARİYER" İSYANI

12.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:31

Merter'de motosikletinin kontrolünü kaybedip yola düşen moto kurye bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kaza sonrası motosikletliler isyan etti.

Katil bariyerlerin yenilenmesinin durduğunu söyleyen motosikletliler yetkililerden çalışmaların devam etmesini istedi.

Semih ÇALIŞKAN - Osman BAKIR/İSTANBUL, - MERTER'de motosiklet kazasında sürüklenerek bariyere çarpan moto kurye Engin Ateş yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüleri ve moto kuryeler daha önce de pek çok motosiklet sürücüsünü hayattan koparan "katil bariyerler" olarak adlandırılan birçok bariyerin hala altının kapatılmadığını belirterek, yetkililerin bir an evvel harekete geçmesini istiyor.

BARİYERLERİN ALT KISMININ KAPATILMASINI TALEP EDİYORLARŞirinevler'deki iş yerine giden moto kurye Engin Ateş (29), 7 Ocak'ta motosikletin su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yolda sürüklenirken Engin Ateş düşerek yol kenarındaki bariyere çarptı. Evli ve bir çocuk babası olan Engin Ateş bariyerin alt kısmından omzuna aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi.Yol kenarında bulunan ve "katil bariyerler" olarak adlandırılan bariyerlerin ayak kısımları, bugüne kadar yaşanan pek çok motosiklet kazasında sürücülerin ölümüne ve uzuv kayıplarına neden oldu. Bu kazaların ardından harekete geçilmiş, bariyerlerin ayak kısımları "motosiklet bariyeri" olarak da ifade edilen ek metal plaka ve sert plastik plakalarla kapatılmıştı. Ancak İstanbul'da pek çok yerde hala alt kısmı açık bariyerler bulunuyor. Motosiklet sürücüleri ve moto kuryeler kazalarda ölümlere neden olan eski tip bariyerlerin tamamen ortadan kaldırılmasını ve ayak kısımlarının çelik bariyerlerle kapatılmasını talep ediyor.

"BARİYERLERİN ALTI KAPALI OLSAYDI KARDEŞİM HAYATTA OLABİLİRDİ"Kazada yaşamını yitiren kendisi de moto kuryelik yapyan Engin Ateş'in ağabeyi Halit Ateş, "Biz senelerdir mücadele veriyoruz. Katil bariyerler dediğimiz bu bariyerler bizde bir can daha aldı. Ne söylesek boş. Ben de motorlu kuryeyim. Yağmurlu bir günde maalesef hava şartlarından dolayı kocaman bir su birikintisinden dolayı kaza meydana geldi. Bariyer yüzünden tam olarak sağ omuz kısmından darbe alıyor. Direkt orada o bariyerlerin altı kapalı olsaydı belki de şu an kardeşim hayatta olabilirdi. Bu katil bariyerler dediğimiz bariyerler yüzünden maalesef 29 yaşında kardeşimi kaybettim. Daha önce de kaç tane arkadaşımızı bu yüzden kaybettik. Bu bariyerlerin altını kapatmalarını istiyoruz. Tek temennimiz budur. Başka Engin'ler ölmesin diye" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BU BARİYERLERE ÇARPARAK YAŞAMINI YİTİRDİ"Yıllardır bariyerlerin altının kapatılması için taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, şunları söyledi: "Birçok arkadaşım seneler içinde katil bariyerler yüzünden hayatını kaybetti. Bizim yetkililerden ricamız ciddi şekilde yaralanma ve ölümümüze sebebiyet veren bu bariyerlerin ayak kısımlarına ek yerler yaparak en azından bir nebze olsun motosikletlilerin gerek uzuv kayıplarına gerek ölümle sonuçlanan trafik kazalarının önüne geçilmesidir. Çok basit bir nedenden yani sadece yağmur suyunun E-5'te birikmesinden dolayı düşen arkadaşımız katil bariyerlerin ayaklarına çarparak yaşamını yitirdi. Alınabilecek o kadar önlem varken ne yazık ki yetkililer bu önlemleri almadığı için birçok motosiklet sürücüsü bu bariyerlere çarpması sonucunda yaşamını yitiriyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını talep ediyoruz. Her yıl ismini hatırlayamadığımız, sayısını bilmediğimiz birçok arkadaşımız bu bariyerler yüzünden yaşamını yitirdi ki artık insanların tamamen korkulu rüyası haline geldi. Bir an önce bunun çözüme kavuşturulması gerekiyor."

"ÇELİK BİLE OLSA ALTA EK BARİYERLER YAPILMALI"Basit önlemlerle ölüm ve ciddi yaralanmaların önüne geçilebileceğini ifade eden Mustafa Özdemir, "Metrobüs yollarında bazı bölgelerde uygulandı. Birçok arkadaşımız bu yapılmış olan bariyerlere çarparak ufak sıyrık ve kırıklarla kurtuldular. Demek ki bu bariyerlerin motosiklet sürücülerine faydası var. Yapılması gerekiyor. Çelik bile olsa alta ek bariyerler yapılmalı. Biz artık arkadaşlarımızın birer birer aramızdan ayrılmasını istemiyoruz" dedi.

İBB VE KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNELİ ÇALIŞIYORMotosiklet bariyeri olarak da adlandırılan bariyerlerin alt kısmının kapatılması işlemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. İBB yetkilileri, motosiklet bariyerleri çalışmalarının belirli aralıklarla devam ettiğini ifade ederken, bu bariyerlerin yapımının vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Son dönemde bütçe sıkıntısı nedeniyle çalışmaların durma noktasına geldiği belirtilirken, yakın zamanda gelen talepler doğrultusunda yol kenarlarındaki bariyerlere motosiklet bariyeri yapılabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü ------------Moto kurye Engin Ateş'in kaza anı -Bariyerlerden görüntüler -Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ile röportaj-Yaşamını yitiren Engin Ateş'in ağabeyiyle röportaj Yaşamını yitiren Engin Ateş'in fotoğrafları -Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

Kaynak: DHA