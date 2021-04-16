Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
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Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu -Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada Kadıköy'de çift şeritli dar yolda motosiklet sürücüsü ve ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.

Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu

-Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de çift şeritli dar yolda motosiklet sürücüsü ve ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savruldu. Kasksız motosikletli kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaşan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam Kadıköy Erenköy Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde sipariş götürmek üzere yola çıkan motosiklet sürücüsü, çift şeritli dar yolda karşıdan gelen ticari taksiyi geç fark edince otomobille kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanarak yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kuryeye müdahale ederek Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kasksız olduğu görülen motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

"Bu dar yolda her zaman kaza oluyor"

Kazanın olduğu noktada esnaf olan Mustafa Bilgiç, "Dün akşam burada bir kuryeyle taksi, olmadık bir şekilde çarpışıyorlar. Kurye ağır darbe aldığı için bayağı kanaması olmuş. Bu yolda her zaman kaza oluyor. Bunun tek suçu buradaki araçların sağ tarafa park etmeleri. O araçlar park etmese burada kaza olmaz. Ama onlara bir türlü çözüm bulamıyorlar maalesef. Bu arabalar burada olduğu müddetçe hem sıkışmalı hem ufak tefek kazalar oluyor. Bütün arabaların aynası kopuyor. Çünkü geçiş yok. Buraya park edip gidiyorlar. Burası park yeri değil ki, burası çift yönlü yol. Çözüm olarak sağ tarafa araba park etmemeli. Şurada ilerideki gibi dubalar konsa kaza olmaz." diye konuştu.

Olay kamerada

Güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan taksi ve motosikletin kafa kafaya çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücünün yola savrulduğu görülüyor.

Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu
Kadıköy'de feci kaza kamerada: Motosikletli kurye metrelerce havaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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