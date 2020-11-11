Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
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Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

11.11.2020 02:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 07:45

Adana'da motosiklet üzerinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da motosiklet üzerinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14018 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğan Y. ve Cemil Y. sokakta oturdukları sırada motosikletli kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine terörle mücadele, özel harekat ve asayiş polisleri gelerek yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan Doğan Y. ve Cemil Y. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Doğan Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme polisler yaptığı delil çalışmasında 20'in üzerinde boş kovan buldu. Kovanlar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.

Kaçan şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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