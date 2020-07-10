Motosikletli kazada yaralandı, ehliyetsiz olduğu için ceza yedi ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen motosikletin sürücüsü Burak Kalaycı (24) yaralanırken, ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle 5 bin 600 lira ceza kesildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen motosikletin sürücüsü Burak Kalaycı (24) yaralanırken, ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle 5 bin 600 lira ceza kesildi. Kaza, öğle saatlerinde, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Burak Kalaycı (24) yönetimindeki 67 LJ 493 plakalı motosiklet, yokuşta kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü Kalaycı, yaralandı. Mahallelinin yardımına koştuğu Kalaycı için sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan Kalaycı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen Burak Kalaycı'ya 5 bin 600 liralık para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA