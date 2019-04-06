Motosikletli Kapkaççı Kaza Yapınca Yakalandı

GAZİANTEP'te, motosikletle yaklaştıkları bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra kaza yapınca yakalanan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis kaçan diğer şüpheliyi arıyor.

Barış Mahallesi'nde dün akşam devriye görevi yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibinin yanına gelen bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonun motosikletli 2 kişi tarafından çalındığını söyledi. Şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlatan polis ekibi, kaza yapan bir motosiklet olduğunu gördü. Motosikletten düşen O.A. polisi fark edince kaçmak istedi. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. O.A.'nın üzerinde cep telefonu bulunamadı. 'Kapkaç' suçundan arama kararı olduğu belirlenen O.A. çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.

Polis cep telefonunu alarak, kaçtığı belirlenen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA