Motosikletli Kapkaç Şüphelileri Kıskıvrak Yakalandı

Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu alan motosikletli kapkaççılar polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi Fikri Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kapkaç olayı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Siyah renk motosiklet ile kaçmaya çalışan 2 erkek şüpheli şahıs, polisin sıkı takibi ile kıskıvrak yakalandı. Cep telefonu çalınan B.A.'nın şikayeti üzerine yakalanan O.A. ve M.H.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı.

3 ayrı kapkaç olayına karıştıkları tespit edildi

Şahısların yapılan incelemelerinde Cengiz Topel Mahallesi Mevlana Cami Sokak üzerinde müşteki S.K. isimli şahsın da cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması ve on dakika ara ile iki farklı kadının telefonlarının aynı yöntemle alınması olayının failleri olduğu belirlendi.

Olayda yakalanan şüpheliler O.A. ve M.H.Ö isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA