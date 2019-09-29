29.09.2019 10:51

Motosikletli hırsız köy köy gezip, dükkanları soydu...Hırsız kamerada

Önce keşif yaptı ardından 4 tane iş yerini soydu

Motosikletli hırsız güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir köye gece gelen motosikletli şüpheli, motosikletiyle sokaklarda keşif yaptıktan sonra 4 iş yerini soydu. O anlar ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yörükali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 03.00'da köye motosikletli bir kişi geldi. İlk olarak, motosikleti ile mahalleleri tek tek dolaşıp, keşif yapan şüpheli, ardından kimsenin olmadığını görünce motosikletini köy meydanında durdurdu. Ardından meydandaki dükkanları kontrol eden şüpheli, sırt çantasından çıkarttığı demir ile Halil Balaban'a ait marketin kilidini patlattı. İçeride bulunan sigaraları, bozuk paraları ve telefon aksesuarlarını çantasına koyan şüpheli, ardından motosikletine bıraktı. Markete 4 sefer giren kasklı hırsız, bir ara çantasını marketin önünde unutunca tekrar geri aldı.

Kimse uyanmasın diye motosikletini çalıştırmadı

Markette işi bitiren şüpheli, ardından motosikletine çalıştırmadan çeşmenin önüne eliyle götürdü. Elindeki demir levye ile Mehmet Kandaz'a ait köfte dükkanına giren kasklı hırsız, burada çalınacak bir şey bulamayınca Salih Öztürk'e ait kahveye yöneldi. Kapının kilidini patlatan şüpheli 20 lirayı aldıktan sonra Salih Yeğen'e ait fırından da 200 lira çaldıktan sonra motosikletine binerek gözden kayboldu. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin keşif yaptığı ve kimseye yakalanmamak için devamlı etrafı kontrol ettiği görüldü.

"5 bin lira maddi zararım var"

Market sahibi Halil Balaban, "Yaklaşık 5 bin lira maddi zararım var. Köyümüze motosikletli hırsız gelmiş. Köyümüzdeki 4 tane esnafı soymuş. Kapı kilitliydi. Demir ile kırıp girmiş. Sigara, bozuk para ve telefon aksesuarlarını almış" dedi.

Yörükali Mahallesi'nde köftecilik yapan Mehmet Kandaz ise, "Benim iş yerime de hırsız girmiş. Ama içeride çalınacak bir şey bulamayınca çıkmış. Sabah geldiğimde kapı kilitliydi. Ben içeriye girdiğini güvenlik kamerasından gördüm" diye konuştu.

Kahveci Salih Öztürk ise, "Motosikletli hırsız bizim köyden önce 4-5 mahallede de hırsızlık yapmış. Benim kahvede kasenin içerisinde 20 TL bozuk vardı. Onları çalıp, gitmiş. Kilitli olan kapıyı 3 yerden demir ile patlatmış" şeklinde konuştu.

Fırıncılık yapan Hatice Yeğen ise, eşinin sabah 05.00 gibi geldiğini kapıyı açık olunca içerisini kontrol ettiklerini ve yaklaşık 200 lira zararlarının olduğunu söyledi.

Jandarma ekipleri, motosikletli hırsızı yakalamak için tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA