Motosikletli Helikopteri Hesaba Katmadı

Ne yaptıysa yakalanmaktan kurtulamadı.



Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde meydana geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı motosikletli, aşırı hız yaparak peşindeki polisleri atlatmak istedi. 236 kilometre hıza kadar ulaşan motosikletli, takipten kurtulduğunu düşünerek bir eve saklandı. Ancak polis helikopterini hesaba katmamıştı. Helikopterden aldığı bilgilerle harekete geçen ekipler şahısı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Amansız kovalamaca helikopterdeki kameraya anbean böyle yansıdı.



(İHA)