Motosikletli gönüllülere akaryakıt desteği İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak, valiliklerin izni ve koordinasyonuyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında, ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) desteği ile kurulan 1000 kişilik motosikletli gönüllüye Aytemiz, akaryakıt desteği...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak, valiliklerin izni ve koordinasyonuyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında, ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) desteği ile kurulan 1000 kişilik motosikletli gönüllüye Aytemiz, akaryakıt desteği vereceğini açıkladı.

Akaryakıt şirketi Aytemiz, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) desteği ve valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet verecek olan 'Bin Motosikletli Gönüllü' projesinin akaryakıt ihtiyacını karşılayacağını duyurdu. Projeye katılan motosiklet kullanıcıları, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatleri arasında ve tamamen gönüllülük esasıyla şehir içinde tanıtıcı yelekleri ile görev yapacak.

"SORUMLULUK ÜSTLENMEK İSTEDİK"

Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık projeye verdikleri destekle ilgili olarak "Dünya çapında yaşadığımız pandemi sürecini ülkemiz adına en az hasarla atlatmak için biz de üzerimize düşen görevleri eksiksizce yerine getirmeye çalışıyoruz. Virüsün yayılımını önleme sürecinde, yaş kısıtlarına takılan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması konusunda devletimizin aldığı önlemler çerçevesinde bu kitlenin özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı konusu da gündeme geldi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için biz de sorumluluk üstlenmek istedik. Motosiklet kullanıcılarının dostu bir şirket olarak bu kez de Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) desteğiyle ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek olan 1000 kişilik gönüllü motosiklet kullanıcısının akaryakıtlarını karşılayarak vatandaşlarımıza fayda sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm bu fedakarlıklar, önlemler ve desteklerle, sevdiklerimizle bir arada olacağımız günlerin en kısa sürede geri gelmesini umuyor ve evde kalmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise "1000 motosikletli gönüllü' projesine verilen destekle ilgili olarak, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı valiliklerin izni ve koordinasyonuyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında, ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak hizmet vermek için federasyonumuzun desteği ile 1000 kişilik gönüllü bir motosiklet takımı kurduk. Projenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan akaryakıt desteğini ise üç yıl önce 'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesinde yollarımızın kesiştiği Aytemiz sağlıyor. Bin gönüllü motosiklet kullanıcısının üstleneceği bu çok önemli görevde, akaryakıt ihtiyaçlarını Aytemiz'in karşılayacak olmasından dolayı çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA