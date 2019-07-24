Motosikletli gencin yaralandığı kaza kamerada

MANİSA'nın Kula ilçesinde, park halindeki forkliftin taşıma çatalına takılıp devrilen motosikletin sürücüsü Metehan Palaska (18) yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarısı görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kula Küçük Sanayi Sitesi E Blok'taki mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. Bilal Develi, kullandığı forklifti, TIR'a malzeme yüklemek için taşıma çatalı yola dönük şekilde park etti. Bir süre sonra, Sanayi Sitesi'nin çıkışına giden kasksız Metehan Palaska yönetimindeki 45 K 9236 plakalı motosiklet park halindeki forkliftin çatalına takıldı. Kontrolden çıkan motosiklet, yola savrulup, devrildi. Sürücü Palaska da motosikletten düşüp, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Palaska, ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metehan Palaska'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaynak: DHA