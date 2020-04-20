Motosikletli bin gönüllü, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Motosiklet tutkunları, Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) desteği, valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet verecek.

Motosiklet tutkunları, Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) desteği, valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet verecek.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya fazlasıyla ihtiyaç duyulan bu zamanlarda motosiklet tutkunları, ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için motosiklet sürecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının talimatları çerçevesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek ve katkı sağlamak amacıyla bin kişilik gönüllü motosiklet grubu oluşturulacak.

Valiliklerin koordinasyonunda görev yapan il ve ilçe Vefa Sosyal Destek Grupları'nda yer almak isteyen motosiklet kullanıcıları, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla şehir içinde tanıtıcı yelekleri ile görevli ve izinli sayılacak.

Söz konusu hizmet programına katılan lisanslı sporculardan 2020 Sporcu Lisans ücreti alınmayacak.

Kaynak: AA