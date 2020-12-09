Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar
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Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar

09.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:22

Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar Elazığ'da bir televizyonun genel müdürüne ait araca, motosikletli 2 şahıs silahlı saldırı düzenledi.

Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar

ELAZIĞ - Elazığ'da bir televizyonun genel müdürüne ait araca, motosikletli 2 şahıs silahlı saldırı düzenledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde bulunan Kanal 23 Televizyona ait binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen 2 şüpheli, Doruk Medya Genel Müdürü Yunus Evliyaoğlu'na ait park halindeki araca ateş etti. Olayda yaralanan olmazken park halindeki araca kurşunlar isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerinde bulunan kişilerin önce televizyona ait binanın önünden geçerek çevreyi kontrol ettikleri ve daha sonra geri dönerek ateş açtığı anlar yer aldı.

(CK-HİV-ÖZ-Y)

Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar
Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar
Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar
Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar
Motosikletli 2 şahıs, medya genel müdürünün aracını kurşunlayıp böyle kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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