Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip yakalandı

Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde annesiyle yolda yürüyen B.P. isimli kadının çantasını alıp kaçan motosikletli 2 kapkaççı, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde annesiyle yolda yürüyen B.P. isimli kadının çantasını alıp kaçan motosikletli 2 kapkaççı, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Gaziler Mahallesi'nde evlerine yürüyerek giden B.P. ve annesi M.P.'nin yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Motosikletin arkasında oturan kişi, B.P.'nin omzundaki çantasını çekerek aldı. Kapkaççılar uzaklaşırken, anne-kız yakınlardaki polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 20 kameraya ait kayıtları inceledi. Görüntülerden şüphelilerin D.S. ve B.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Çalınan 1 yüzük ve 1 cep telefonu ise şüpheli D.S.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilerek, sahibine teslim edildi. D.S.'nin kapkaç olayı, B.A.'nın ise 'kasten yaralama, yağma ve kapkaç' olaylarına karıştığı tespit edildi.Bu arada, kapkaç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızının şüphelilerin peşinden koştuğu görüldü.


Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip yakalandı

Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip yakalandı

Motosikletli 2 kapkaçı, kameradan tespit edilip yakalandı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title