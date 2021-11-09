Motosikletlerin üzerine yatıp yarış yapan iki genç hapis cezasıyla yargılanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletlerin üzerine yatıp yarış yapan iki genç hapis cezasıyla yargılanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosikletlerin üzerine yatıp yarış yapan iki genç hapis cezasıyla yargılanacak Bursa'nın İnegöl ilçesinde canlarını hiçe sayıp üzerine yattıkları motosikletleriyle yarış yapan iki genç Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Motosikletlerin üzerine yatıp yarış yapan iki genç hapis cezasıyla yargılanacak

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde canlarını hiçe sayıp üzerine yattıkları motosikletleriyle yarış yapan iki genç Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Olay Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İki genç sürücü daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi. Ölümle burun buruna kalan gençler, araçların arasından hatalı sollamalarda yaptılar. O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada yağan tepkiler büyüdü. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları tespit edip yakaladı. Sürücüler H.K. ve M.B.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 315'er lira idari para cezası uygulanırken, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.

Motosikletlerin üzerine yatıp yarış yapan iki genç hapis cezasıyla yargılanacak

Motosikletlerin üzerine yatıp yarış yapan iki genç hapis cezasıyla yargılanacak

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada

Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada

 Garsonun esrarengiz ölümü! Otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu

Garsonun esrarengiz ölümü! Otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu

 Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı

Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title