Motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı kazada şahısların yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı

Güncelleme:
Hatay'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışmasıyla yere savrulan 3 kişinin yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışmasıyla yere savrulan 3 kişinin yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan ve karşı yönlerden gelen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 sürücü ve motosikletteki 1 yolcu olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kameraya yansıyan görüntülerdeyse, motosiklet sürücülerinin kontrolsüz yola girdiği ve kaza anı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
